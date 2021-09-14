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    Birleşik Arap Emirlikleri'nde 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı

    Birleşik Arap Emirlikleri, 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 01:00
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nde 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı

    BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.

    TÜM MAKAMLAR GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA ÇAĞRILDI

    Kararda, tüm denetim makamları, teknik, mali ve ticari bağlantıları olan tüm birey ve kurumları takip etme ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.

    LİSTEDE YER ALANLARIN ÜLKELERE GÖRE SAYILARI

    Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi.

    Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.

     

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