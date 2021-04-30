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    Birleşik Kralık'ta yapımı 400 saat süren madeni para üretildi

    Üretilen parada Kraliçe Elizabeth'in soyacağını temsil eden detaylar yer alıyor.
    • REUTERS
    • 30.04.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 19:45
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    Birleşik Kralık'ta yapımı 400 saat süren madeni para üretildi

    10 kilo ağırlığında olan madeni paranın etrafında 10 adet hayvan figürü bulunuyor. Bu figürler ise Kraliçe'ye özgü detayları ortaya çıkarıyor.

    ÖZELLİKLERİYLE BİR İLK

    Bugüne kadar üretilmiş en büyük madeni para, özellikleriyle dikkati çekiyor.

    10 kilo ağırlığında ve 20 santim genişliğinde olan paranın işlemlerinin tamamlanması 4 günü buldu.

    Madeni paranın değeriyse 115 bin lirayı buluyor.

    Birleşik Kralık ta yapımı 400 saat süren madeni para üretildi #1

    "TÜM BECERİLERİMİZİ KULLANDIK"

    Madeni paranın üretimi için 4 gün boyunca çalışan üreticilerden birisi,"Bu büyüklükte ve bu güzellikte bir şey üretmek için tüm zanaat becerilerimizi ve son teknoloji ekipmanlar kullandık" diyerek paranın önemini ortaya koydu.

    Birleşik Kralık ta yapımı 400 saat süren madeni para üretildi #2

    Birleşik Kralık ta yapımı 400 saat süren madeni para üretildi #3

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