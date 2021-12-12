Birleşik Krallık’ta koronavirüs uyarı seviyesi 4’e yükseltildi

Birleşik Krallık’ta Covid-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılması üzerine Covid-19 uyarı seviyesi 3’den 4’e yükseltildi. Ülke genelindeki Omicron vaka sayısı ise 3 bin 137’ye ulaştı.

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Birleşik Krallık’ta hızla yayılıyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) tavsiyesi üzerine Birleşik Krallık’ta Covid-19 uyarı seviyesi 3’den 4’e yükseltildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor" ifadelerine yer vererek, "Omicron'dan hastaneye yatışlar zaten gerçekleşiyor ve bunların hızla artması muhtemel" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) şu anda Covid-19 dışı hastalıklar nedeniyle baskı altında olduğu belirtilerek, Omicron’da artan bulaş ve aşı etkinliğinin azalmasının bu baskıyı yakında yükselteceği aktarıldı.

EN YÜKSEK İKİNCİ SEVİYE

Beş seviyeden oluşan Covid-19 uyarılarından en yüksek ikinci seviye olan dört, sağlık yetkililerinin bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve virüsün sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor. Birleşik Krallık’ta, mayıs ayından bugüne kadar Covid-19 uyarı seviyesi 3’üncü seviyedeydi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ilerleyen saatlerde Covid-19 salgını hakkındaki son gelişmeler ile ilgili ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

SON 24 SAATTE BİN 239 OMİCRON VAKASI

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte bin 239 yeni Omicron vakasının tespit edilmesi ile en yüksek günlük artış kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık genelinde, toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137’ye ulaştı.

En yüksek günlük vaka artışının yaşandığı İngiltere’de son 24 saatte bin 196 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 953’e ulaştı.