Birleşik Krallık'ta taksi şoförü sıkıntısı yaşanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle taksi talebinde yaşanan düşüş, şoförlerin mesleği bırakmasına neden oldu. 300 bin kişilik iş gücü 140 bine geriledi.

Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından tır şoförü eksikliğinin yaşandığı Birleşik Krallık, şimdi de taksi şoförü sorununa sahne oluyor.

Ülkede lisanslı taksi şoförlerinin yarısından fazlası, pandeminin başlangıcından bu yana sektörü terk etti.

TAKSİCİ SAYISI 160 BİN AZALDI

Sektörü temsil eden Lisanslı Özel Araç Kiralama Birliği (LPCHA), daha önce 300 bin kişilik iş gücünün 160 bin azalarak 140 bine gerilediğini tahmin ediyor.

BBC'nin haberine göre, taksi şoförü eksikliği, geç saatlerde evlerine gitmeye çalışan kadınlar ve işçiler için güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

KRİZİN PERDE ARKASI

Taksici krizinin, art arda uygulanan ulusal karantinaların taksi hizmetleri talebinde keskin bir düşüş yaşanmasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

LİSANS ALMA BEDELİ 600 STERLİN

Araçlar için pahalı lisanslama ve tedarik zinciri krizinin neden olduğu yakıt kıtlığının da sürücüler için sorunlara yol açtığı kaydedildi.

Lisans başvurusunun bir sürücüye yılda 600 sterline mal olduğu bilgisi paylaşıldı.

"ULUSAL BİR SORUN"

LPCHA Başkanı Steve Wright, peş peşe ortaya çıkan sorunların sektörde "fırtınaya yol açtığını" söyledi. "Bu, her yeri etkileyen gerçek bir ulusal sorundur." diye ekledi.