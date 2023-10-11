Birleşmiş Milletler çalışanları İsrail'in hedefinde: 9 BM görevlisi öldürüldü BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, 9 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırıları devam ediyor.

Askeri-sivil hedef ayırt etmeksizin bombardımanını sürdüren İsrail'in saldırıları sonucu can kayıpları artıyor.

Hayatını kaybedenler arasında Birleşmiş Milletler (MB) çalışanları da yer alıyor.

9 BM çalışanı öldürüldü

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Associated Press'e yaptığı açıklamada, 9 çalışanının hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.

Ajansın iletişim direktörü Juliette Touma, "Çatışma zamanları da dahil olmak üzere sivillerin korunması çok önemli." dedi.

Evlerinde hedef alındılar

Touma, savaş hukukuna uygun olarak sivillerin korunmaları gerektiğini vurguladı.

Aynı isim, saldırılarda BM çalışanlarının bölgedeki evlerinde öldürüldüğünü belirtti.

18 UNRWA okulu hasar aldı

Ayrıca bombardımanların sığınma evine dönüştürülen 18 UNRWA okuluna hasar verdiği kaydedildi.

UNRWA'nın Gazze Şehri'ndeki karargahının hasar aldığı, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.