Birleşmiş Milletler: Doğayla savaş halindeyiz

BM yetkilisi, insanlık olarak doğa ile barışmaları gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), iklim ve çevre konusunda uyarılarda bulundu.

BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, gezegenin karşı karşıya olduğu zorlukları dile getirdi.

"Doğa ile barışmamız gerekiyor"

Andersen, "Biyoçeşitlilik söz konusu olduğunda, doğa ile savaş halindeyiz. Doğa ile barışmamız gerekiyor. Çünkü doğa, dünyadaki her şeyi ayakta tutan şeydir." dedi.

"Daha çok insan, dünya üzerinde daha çok baskı demek"

Dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiğini anımsatan Andersen, "Bu elbette harika bir bebek doğumu. Ancak şunu anlamamız gerekiyor ki, ne kadar çok insan varsa, dünyayı o kadar çok ağır baskı altına alıyoruz." diye konuştu.

Andersen, herhangi bir anlaşmanın nihai metninin "biyoçeşitlilik kıyametinin beş atlısını" ele alması gerektiğini vurguladı. Bunları, arazi kullanımı değişikliği; aşırı kullanım; kirlilik; iklim krizi; ve istilacı türlerin yayılması olarak sıraladı.

Kanada'da COP 15 etkinliği

BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP 15), 7 Aralık'ta Kanada'da başlayacak ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Guardian'ın haberine göre, COP 15'te 10 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor.