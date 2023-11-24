Birleşmiş Milletler: Gazze'deki savaş uzadıkça siyasi çözümden uzaklaşacağız UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki savaş ne kadar uzun sürerse siyasi çözüme ulaşma olasılığından o kadar uzaklaşılacağını ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek.

Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

BM'den yardım operasyonlarının genişletilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ni ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lazzarini, acil insani ihtiyaçları karşılamak için yardım operasyonlarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

"Savaş uzadıkça siyasi çözümden uzaklaşacağız"

UNRWA ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdüreceğini aktaran Lazzarini, yakıt dahil her gün en az 200 yardım tırını almaya hazır olduklarını vurguladı.

Lazzarini, "Bu savaş ne kadar uzarsa, öfke ve hayal kırıklığı da o kadar derinleşecek ve siyasi çözüm ihtimalinden o kadar uzaklaşacağız" ifadelerini kullandı.