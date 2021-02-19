Birleşmiş Milletler, iklim krizi konusunda uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, insanlığın geri dönüşü olmayan noktaya çok yaklaştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava ve su kirliliğinin yol açtığı tehlikeye dikkat çekti.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) "Doğa ile Barış" raporunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Guterres, doğanın yardımı olmadan "insanlığın gelişmek bir yana hayatta dahi kalamayacağını" söyledi.

"DOĞAYA KARŞI İNTİHAR NİTELİĞİNDE SAVAŞ"

Çok uzun süredir insanlığın doğaya karşı "intihar" niteliğinde bir savaş sürdürdüğüne dikkati çeken Guterres, bu savaşın yarattığı iklim değişikliği, yok olan biyolojik çeşitlilik ve çevre kirliliğinin türleri tehdit ettiğini vurguladı.

Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık üçte ikisinin hane kaynaklı olduğuna dikkati çeken Guterres, dünyanın bu yüzyıl içinde 3 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru sürüklendiği söyledi.

"HER YIL 9 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Guterres, "Hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişi hayatını kaybediyor." diye konuştu.

İklim kriziyle mücadelede şimdi harekete geçilmezse gecikilmiş olacağı uyarısı yapan Guterres, "Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız." dedi.

HAVA VE SU KİRLİLİĞİNİN BİLANÇOSU

Rapora, göre, gezegendeki tahmini 8 milyon bitki ve hayvan türünün 1 milyondan fazlası yok olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar her yıl yaklaşık 6,5 milyon erken ölüme neden olurken, kirli su ise çoğu çocuk 1,8 milyon kişiyi öldürüyor. 1,3 milyar insan ise hala yoksul ve 700 milyon kişi açlık çekiyor.

HER YIL 400 MİLYON TON ZEHİRLİ ATIK, SULARA KARIŞIYOR

Dünyadaki orman örtüsünün yüzde 10'unun kaybolduğuna dikkat çekilen raporda, her yıl 400 milyon ağır metal, zehirli ve diğer endüstriyel atıkların sulara karıştığı belirtildi.

Dünyadaki sulak alanların sadece yüzde 15'inin bozulmadığı kaydedilen raporda, balık nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının maksimum seviyede avlandığına, okyanuslarda 400'den fazla oksijeni tükenmiş bölge olduğuna ve denizlerdeki plastik kirliliğinin 1980'den beri 10 kat arttığına dikkat çekildi.