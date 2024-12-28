Birleşmiş Milletler: İsrail'in Gazze saldırılarından dolayı alarm durumundayız

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Günlük basın brifinginde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını değerlendiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, "Gazze genelinde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesinden dolayı alarm durumundayız" değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıları endişeyle takip ettiklerini belirten Tremblay, bu saldırıda sağlık çalışanları dahil onlarca kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"İSRAİL SİSTEMATİK İNSANİ ERİŞİM UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR"

"Kemal Advan Hastanesi'nde personel, hastalar ve refakatçileri hastaneden zorla çıkarıldı. Hastanede tutuklamalar ve ciddi hasar yaşandığı rapor edildi" diye konuşan Tremblay, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik insani erişim engellerini uygulamaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusu kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkartıp baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe vermişti.