Birleşmiş Milletler: Siber saldırıya uğradık

Birleşmiş Milletler, nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını teyit etti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde devlet kurumlarına, bankalara ya da stratejik kuruluşlara yönelik siber saldırılar devam ederken, bir benzerini de BM'nin yaşadığı ortaya çıktı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM'nin siber saldırıya uğradığı iddialarının doğru olduğunu belirtti.

"SALDIRILAR NİSAN AYINDA YAPILDI"

Nisanda BM'ye yönelik siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Dujarric, BM'nin sık sık siber saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.