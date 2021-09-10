Euro
10.0005
0.07%
Dolar
8.4416
0.05%
Altın
488.75
0.4%
Borsa
1.453
0%
Bitcoin
394.032
0.38%
EXEN Coin
24.74
-0.44%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Birleşmiş Milletler: Siber saldırıya uğradık

    Birleşmiş Milletler, nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını teyit etti.
    • AA
    • 10.09.2021 - 05:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birleşmiş Milletler: Siber saldırıya uğradık

    Dünyanın çeşitli ülkelerinde devlet kurumlarına, bankalara ya da stratejik kuruluşlara yönelik siber saldırılar devam ederken, bir benzerini de BM'nin yaşadığı ortaya çıktı.

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM'nin siber saldırıya uğradığı iddialarının doğru olduğunu belirtti.

    "SALDIRILAR NİSAN AYINDA YAPILDI"

    Nisanda BM'ye yönelik siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Dujarric, BM'nin sık sık siber saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.

    Birleşmiş Milletler: Siber saldırıya uğradık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir