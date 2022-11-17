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    Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da insan hakları ihlallerini inceleyecek

    BM yetkilileri, bombardıman altındaki ülkede araştırmalar yapacak.
    • 17.11.2022 - 11:54
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    Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da insan hakları ihlallerini inceleyecek

    Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yeniden gitme kararı aldı.

    Açıklamayı, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo yaptı.

    Ukrayna'ya ikinci kritik ziyaret

    Dicarlo, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Ukraynalıların son dönemlerde 9 aylık savaşın en yoğun bombardımanlarına maruz kaldığını söyledi.

    Bunun üzerine BM komisyonu, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere yıl sonuna kadar ülkeye ikinci ziyaret planlıyor.

    Kış mevsimi endişesi

    Saldırıların sürmesi durumunda kış şartlarında bölgede durumun daha da ağırlaşabileceğine işaret eden Dicarlo, "Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumi, Harkiv, Lviv, Poltava ve diğer yerlere Rus füzeleri ve, insansız hava araçları bombalar yağdırdı. Evleri yıkıp zarar verirken bölgedeki hizmetleri de ciddi şekilde aksattı." dedi.

    Dicarlo, Ukrayna'da süren bombardımanın ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ının zarar görmesine neden olduğuna ve Kiev'in çoğu yerine günde 12 saat elektrik verilemediğine dikkati çekti.

    2023'ten önce planlanıyor

    Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu vurgulayan Dicarlo, "Ukrayna Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, söz konusu ihlal iddiaları için hesap verebilirlik konusundaki çalışmalarını Ukrayna içinde ve dışında devam eden soruşturmalarla sürdürüyor. Komiserler, yıl sonundan önce Ukrayna'ya bir ziyaret daha planlıyor." ifadelerini kullandı.

    Birleşmiş Milletler, Ukrayna da insan hakları ihlallerini inceleyecek #1

    57 cinsel şiddet vakası

    AA'nın haberine göre, Dicarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR), Ukrayna'da tespit edilen 57 cinsel şiddet vakası da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini belgelemeye devam ettiğini bildirdi.

    Rosemary Dicarlo, bu 57 cinsel şiddet vakasının 48'inin ise Rus silahlı kuvvetleri ve bağlantılı gruplarla ilişkili kabul edilebileceğini dile getirdi.

    BM'ye göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi de yaralandı.


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