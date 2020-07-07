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- Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 20 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 20 tır insani yardım
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan tırlar, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
- AA
- 07.07.2020 - 15:39
İdlib'e insani yardımlar devam ediyor.
Son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 20 tır insani yardım gönderildi.
CİLVEGÖZÜ'NDEN GEÇTİ
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 20 tır insani yardım VİDEO