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    Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 20 tır insani yardım

    Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan tırlar, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
    • AA
    • 07.07.2020 - 15:39
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