Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye tahıl teşekkürü: Kararlılık gösterdiler BM yetkilisi Griffiths, "Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum" dedi. Griffiths, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamının önemine vurgu yaptı.

AA

Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye'nin çabalarıyla hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ankara'ya söz konusu girişim için teşekkür etti.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'da insani durumun ele alındığı oturumda konuşurken Türkiye'nin tahıl ihracatındaki çabalarına dikkati çekti.

Tahıl fiyatlarındaki gerileme

BM'nin merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) son verilerine göre küresel tahıl fiyatlarının son 12 ayda da yüzde 20 düştüğünü belirten Griffiths, şöyle dedi:

Bu yadsınamaz bir ilerleme ancak daha fazlası yapılmalı. İnsani gıda yardımı operasyonları için öngörülebilir tedarikin sağlanması gerekiyor.

"Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi çok büyük önem taşıyor"

Son haftalarda girişimin uzatılması ve daha etkin işleyişi için geliştirilmesine yönelik yoğun görüşmeler yürütüldüğünü ifade eden Griffiths, şöyle konuştu:

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi çok büyük önem taşıyor. Operasyonun sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesi için tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Dünya bizi izliyor.

"Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum"

Griffiths, girişimin başlatılmasında da kilit rol oynayan Türkiye'nin son görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yaptığını anımsattı ve ekledi:

Türk hükümetine bu girişimin sürdürülmesi için sarf ettikleri çaba, enerji ve kararlılık için çok teşekkür ediyorum.

30 milyon tondan fazla kargo ihraç edildi

BM yetkilisi, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde ihraç edilen gıda ürünlerinin küresel gıda güvenliğine çok önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Girişim sayesinde 30 milyon tondan fazla kargonun Ukrayna limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edildiğini dile getiren Griffiths, bunların yüzde 55'inin gelişmekte olan, yüzde 6'sının da en az gelişmiş ülkelere ulaştığını kaydetti.

Ukrayna'daki sivil can kaybı sayısı

Öte yandan, Ukrayna zorlu bir kıştan çıkarken ülkedeki sivil kayıpların son aylarda en yüksek düzeye ulaştığı bilgisini paylaşan Griffiths, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre sivil can kaybının 24 Şubat 2022'den bu yana 23 bin 600'e ulaştığına ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğine dikkati çekti.

Griffiths, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının insani etkilerinin çok büyük olduğunu, BM ve insani yardım çalışanları ile ortaklarının hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 3,6 milyon kişinin insani yardım aldığını belirten Griffiths, hâlâ yardım ulaştırmaya ilişkin bazı engellerle karşı karşıya kaldıklarını ve "daha fazlasının" gerekli olduğunu vurguladı.