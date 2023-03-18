Birleşmiş Milletler'in gözü, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasında BM'nin İnsani İşlerden Sorumlu yetkilisi, "Karadeniz Tahıl Girişimi’nin devamı için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

İstanbul'da üzerinde mutabakata varılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması isteniyor.

Türkiye, mutabakatın devam ettirilmesi için devreye girdi. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona eriyor.

Türkiye görüşmelere başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz tahıl koridorunun, anlaşmanın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesiyle görüşmelere başladık." demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını açıkladı.

"Birleşmiş Milletler mümkün olan her şeyi yapıyor"

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde bugün süresi dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Genel Sekreterimiz Antonio Guterres liderliğindeki Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin devamı için mümkün olan her şeyi yapıyor." diyen Griffiths, tüm taraflarla yakın ilişkiler kurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geçen yıl İstanbul'da imzalandı

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.