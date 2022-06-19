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    Bisikletten düşen Joe Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı

    Bisikletten düşen Joe Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı

    79 yaşındaki Biden, bisiklet kazası sonrası kilisede ayine katıldı. Biden, çıkışta kendisine yöneltilen sorulara zıplayarak yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 10:45
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    ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle zaman zaman sendelemesiyle ilgili görüntülerle gündeme geliyor.

    Biden, son olarak bisiklet sürdüğü sırada yere düşerken kameralara yansıdı.

    Bisikletten düşmesi gündem oldu

    79 yaşındaki Biden'ın Rehoboth Plajı'nda katıldığı bisikletli turu, yere düşmesiyle son buldu.

    Kaza sonrası Delaware eyaletindeki bir kilisede ayine katılan Biden'ı, çıkışta kalabalık bir grup bekliyordu.

    Bisikletten düşen Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı ViDEO

    Yerinde zıplayıp, "ben iyiyim" dedi

    Bisikletten düşmesinin ardından ne diyeceği merak edilen ABD Başkanı'na "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

    Ellerini yumruk yapan Biden ise konuşmaksızın, yerinde zıplayarak "ben iyiyim" mesajı verdi.

    Bisikletten düşen Joe Biden dan ben iyiyim mesajı #1

    Beyaz Saray: Tıbbi müdahaleye gerek yok

    Joe Biden'ın geçirdiği ufak çaplı kazayla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, "Tıbbi müdahaleye gerek yok." dedi.

    Biden'ın durumunun, düşmesine rağmen iyi olduğu kaydedildi.

    Bisikletten düşen Joe Biden dan ben iyiyim mesajı #2

    Joe Biden bisikletten düştü ViDEO


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