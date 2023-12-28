Bisküvi almaya gittiği oğlunun öldüğünü gören Filistinli baba yürek burktu Oğluna bisküvi almaya giden Filistinli baba döndüğünde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca elindeki bisküviyi oğluna vererek "Al bu bisküviyi de cennete götür" dedi.

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İHA

İsrail ordusu acımasız saldırılarında dur durak bilmiyor.

Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 21 bini aşkın kişi can verdi.

Bu oranın çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları vuran İsrail ordusu, çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Bugün İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun saldırılar düzenlendi.

Bisküvi almaya gitti, döndüğünde oğlunun cenazesini kucakladı

Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı.

"Al bu bisküviyi de cennete götür"

Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde “Al bu bisküviyi de cennete götür” ifadeleri izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)