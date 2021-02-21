Blackwater'ın Libya'da hükümeti devirme planını Türkiye engelledi

Henüz yayınlanmayan BM raporuna göre, Haziran 2019'da Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği ile hükümeti devirmeye yönelik son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon deşifre edildi.

Irak'ta sivillerin katledilmesinde rol oynamakla suçlanan, Amerikan Blackwater şirketinin kurucusu eski deniz komandosu Erik Dean Prince ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları ortaya çıktı.

HAFTER'E HELİKOPTER, UÇAK, İSTİHBARAT VE PARA DESTEĞİ

AA muhabirinin ulaştığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının henüz yayınlanmayan gizli raporuna göre, Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı.

ÜST DÜZEY İSİMLER, KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLECEKTİ

Opus (Project Opus) adı verilen operasyonda önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları da yer aldı.

Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 şirket (Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE ve Opus Capital Asset Limited FZE) kullanıldı.

3 GÜVENLİK UZMANI, LİBYA'YA SİLAH AMBARGOSUNU İHLAL ETTİ

Bu üç şirket, Avustralyalı Christiaan Paul Durrant, İngiliz Amanda Kate Perry ve Güney Afrikalı Stephen John Lodge tarafından yönetilip kontrol edildi.

BM uzmanları, bu şirketleri ve yöneticileri olan Batılı 3 güvenlik uzmanını, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

ÜRDÜN ÖĞRENİNCE HELİKOPTER SATIŞINI İPTAL ETTİ

İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlanırken Ürdünlü yetkililer, plandan haberdar olunca helikopter satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı.

GÜNEY AFRİKA'DAN HELİKOPTER, BERMUDA'DAN ASKERİ UÇAK, BULGARİSTAN VE AVUSTURYA'DAN KEŞİF UÇAĞI

Bunu üzerine ''Opus'' operasyonu için Güney Afrikalı bir şirketten 3 askeri helikopter, BAE'deki bir şirketten 3 helikopter, Bermudalı bir şirketten ''Antonov AN-26B'' modeli bir askeri uçak, Bulgar bir şirketten ''LASA T-Bird'' model keşif uçağıyla Avusturyalı bir şirketten ''Pilatus PC-6 ISR'' model keşif uçağı satın alındı.

Operasyona askeri uçak ve hava araçlarının satın alındığı Bulgaristan, Bermuda ve Avusturya'daki şirketleri kontrol eden ABD'li eski deniz komandosu ve iş adamı Erik Dean Prince de yardım etti.

TRUMP'IN BAKANININ KARDEŞİ PRİNCE

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı görevinde bulunan Betsy DeVos'un kardeşi Erik Prince, ayrıca Halife Hafter'e Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 Nisan 2019'da operasyon için bir teklif yaptı.

IRAKLI SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SORUMLU TUTULMUŞTU

Raporda, Irak'ta sivillerin öldürülmesi skandalıyla anılan ve bir süre sonra kapatılan ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın da kurucusu olan Eric Prince Libya'ya silah ambargosunu delmekle suçlandı.

LİBYA'YA, HAVA, DENİZ VE KARADAN OPERASYON İNDİRME YAPACAKLARDI

Libya'ya hava ve denizden askeri indirme, 25-26 Haziran 2019'da Amman, Ürdün ve Malta'dan tertip edildi ve paralı askerlerden oluşan ekip, daha önce operasyonun siber ve füzyon ayağını yürütmek için Bingazi'ye konuşlandırılan askeri uzmanlarca karşılandı.

HAFTER MEMNUN OLMAYINCA İPTAL EDİLDİ

Operasyonun hava ve deniz ayağı, Hafter'in hava araçlarından ''memnuniyetsizliği'' ve ''ekibe tehditleri'' üzerine, operasyonu yöneten Güney Afrikalı Stephen John Lodge'un 29 Haziran 2019'da 20 kişilik ekibini Libya'dan Malta'ya tahliye kararıyla iptal edildi.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'YA DESTEĞİ, YİNE VAZGEÇİRDİ

Opus operasyonundan paralı askerlerden oluşan ekipler, ikinci kez Nisan ve Mayıs 2020'de önemli hedefleri yok etmek üzere Libya'ya konuşlandırıldı ve bu sefer BAE tarafından sağlanan askeri teçhizat kullanılması plandı. Ancak bu operasyon da kullanılacak hava araçları, Türkiye'nin topçu, havan ve SİHA desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümetinin hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi.