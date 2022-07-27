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    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan bu yana ilk kez ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüşecek.
    • 27.07.2022 - 22:22
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 22:23
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    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

    Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

    İstanbul'da imzalanan anlaşma ele alınacak

    Blinken düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile yapmayı planladığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ı ABD’ye geri getirmek için "haftalar önce" Rusya’ya sunulan "önemli bir teklifi" ve Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili İstanbul’da imzalanan anlaşmayı ele almayı planladığını ifade etti.

    Blinken, mahkum takası için yapılan teklif hakkında ise detay vermedi.

    ABD’nin Griner ve Whelan’ı ABD’ye geri getirmek için ABD’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u takas etmeyi teklif ettiği öne sürüldü.

    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek #1

    ABD’li kadın basketbolcu konusu

    İHA'nın haberine göre Whelan, 2018'den bu yana casusluk iddiasıyla, Griner ise geçtiğimiz şubat ayından bu yana uyuşturucu bulundurmaktan Rusya’da hapiste tutuluyor.

    Blinken, Lavrov'la yapacağı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda pazarlık yapmayacağını vurgulayarak, Ukrayna tarafı olmadan Rus tarafı ile Ukrayna'yı tartışmayacaklarını yineledi.

    Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk  görüşme

    Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak.

    Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek #2


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