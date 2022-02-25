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    Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimini devirmeyi amaçlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 04:44
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 04:45
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    Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimini devirmeyi amaçlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABC kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini ve Joe Biden yönetiminin getirdiği yaptırımları değerlendirdi.

    "İŞGALİN RUSYA'YA AĞIR ETKİLERİ OLACAK"

    ABD yönetiminin Moskova'yı hedef alan yaptırımlarının etkili olmasını beklediklerini anlatan Blinken, "Rusya'nın en büyük 10 finansal kurumunu ve banka varlıklarının yüzde 80'ini hedef aldık. Bunun çok ağır etkileri olacaktır." dedi.

    Blinken, Rus güçlerinin Kiev'i hedef almaya başladığını ve kentin kuzeyinden, doğusundan ve güneyinden adeta bir kuşatma harekatının yapıldığını dile getirdi ancak kentin 24 saat içinde düşebileceği yorumları için şu anda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

    Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimini devirmeyi amaçlıyor #1

    "UKRAYNA YÖNETİMİNİ DEVİRMEYİ DENEYECEKLER"

    Blinken, "Putin'in Ukrayna'da yönetimi devirmeye çalıştığına kani misiniz?" şeklindeki soruya, "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım." diye yanıt verdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım seçeneğinin de halen masada olduğunu belirten Blinken, Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bir NATO ülkesine saldırı yapması durumunda 5. Madde'nin devreye gireceğini sözlerine ekledi.

    Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimini devirmeyi amaçlıyor #2

    BİDEN YÖNETİMİNDEN KONGRE ÜYELERİNE UKRAYNA BRİFİNGİ

    Öte yandan Biden yönetiminin Kongre üyelerine Rusya-Ukrayna krizinde son duruma ilişkin bir brifing verdiği bildirildi.

    Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre yetkililer, Kiev'in kuzey, güney ve doğudan saldırı altında olduğunu ancak kentin düşeceğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

    Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimini devirmeyi amaçlıyor #3


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