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    Blinken, von der Leyen ile Ukrayna’yı görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.
    • 10.09.2022 - 21:25
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    Blinken, von der Leyen ile Ukrayna’yı görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi.

    AA'nın haberine göre; ikili, Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

    ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken’ın von der Leyen ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

    Küresel sağlık sorunlarının da ele alındı

    Price, Bliinken’ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.

    İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.

    Blinken, von der Leyen ile Ukrayna’yı görüştü #1


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