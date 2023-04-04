Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Jeff Flake tepkisini yorumladı: En açık Batı karşıtı ifade ABD merkezli medya organı, büyükelçiye tepki gösteren Erdoğan'ın Washington'u hedef aldığını yazdı. Erdoğan'ın kapısının Flake'e kapandığı belirtilirken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

Flake, geçen hafta, CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın tepkisini yazdılar

Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleştirildi.

Ziyarete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

Bloomberg: ABD'yi hedef aldı

ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan'ın seçim söylemi, ABD'yi hedef aldı" başlıklı haberinde gelişmeyi aktardı:

Cumhurbaşkanı, ABD elçisini muhalefet liderini ziyaret etmesinden dolayı eleştirdi. Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde ABD'ye ders verme sözünde bulundu.

"Şimdiye kadarki en açık Batı karşıtı yorum"

Erdoğan'ın tepkisinden "Seçim kampanyasının şimdiye kadarki en açık Batı karşıtı yorumu" şeklinde söz edildi.

Haberin ayrıntısında, Erdoğan'ın "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım." ifadesine yer verildi ve "Erdoğan'ın kapısı ona (Flake) kapandı." denildi.

Beyaz Saray: Rutin ziyaret

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ziyaretin "rutin" olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan VOA'ya verilen bilgide, bu tür ziyaretlerin "diplomatik görevin bir parçası" olduğu görüşü paylaşıldı:

"Flake için de geçerli"