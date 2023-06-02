Bloomberg: Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak ABD merkezli medya organı, 56 yaşındaki Şimşek'ten 'piyasaların sevgilisi' ifadesiyle söz etti. Şimşek'in, ekonominin dümenine geçeceği belirtildi.

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28 Mayıs'ta tekrar cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineye son şeklini veriyor.

Erdoğan'ın kilit bakanlıklara önemli isimleri atayacağı konuşuluyor. Bu bakanlıklardan biri de Hazine ve Maliye.

"Piyasaların sevgilisi"

Söz konusu bakanlık için bir süredir ismi konuşulan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD merkezli Bloomberg, gelişmeye "Erdoğan, piyasaların sevgilisi Şimşek'i seçti" başlıklı haberinde yer verdi.

"Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak." denilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yeni kabineyi açıklamasının beklendiği kaydedildi.

"Mehmet Şimşek'i atayacak"

Konuya ilişkin bazı kaynaklara işaret edilerek, şu notlar paylaşıldı:

Erdoğan, seçimlerden sonra piyasa güvenini desteklemek üzere geleneksel ekonomi savunucusunu geri getirecek. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atayacak.

Bloomberg, geçtiğimiz nisan ayında yayınladığı haberinde de piyasa dostu Şimşek'in, Türkiye'nin ekonomi politikasını şekillendireceğini yazmıştı.

Erdoğan: Ciddi hazırlıklar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor.