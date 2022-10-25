Bloomberg: Türkiye, Batı'ya meydan okuyor

ABD merkezli medya kuruluşu, Ankara'nın Moskova-Kiev hattında üstlendiği role dikkat çekti. Rusya'ya ikinci nükleer santralle yapılan çağrı anımsatıldı.

Türkiye, savaşan iki ülke olan Rusya ile Ukrayna arasında denge politikasını sürdürerek, tüm dünyanın takdirini topladı.

Denge politikası sayesinde Karadeniz üzerinden güvenli tahıl koridoru hayata geçti. Karşılıklı esir takasının yapılması sağlandı.

Batı'ya meydan okuyor

Bloomberg, Türkiye'nin ABD ve Batı'nın politikalarına meydan okuduğunu, Washington liderliğinde Moskova'ya uygulanan yaptırımlara katılmadığını yazdı.

Kiev ile olan yakın ilişkilerin yanı sıra Rusya ile diyaloğa işaret edilerek, Moskova'dan ikinci nükleer santralin inşasının istendiği belirtildi.

İkinci nükleer santral talebi

Rus devlet şirketi Rosatom'un, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında 20 milyar dolarlık nükleer santral inşa ettiği hatırlatıldı.

Analizde, "Ankara, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetti ve Kiev ile Moskova arasında bir arabulucu olarak hareket etti.

"Erdoğan'ın doktrini, Ukrayna ihtilafında sergileniyor"

Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatları için anlaşmaya ve savaşan taraflar arasında esir takasına aracılık etti. Erdoğan'ın doktrini, Ukrayna ihtilafında sergileniyor.

Moskova ile bağları geliştirirken, Kiev hükümetini destekliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini kınadı.

"Ukrayna'ya onlarca silahlı insansız hava aracı sattılar"



Rus gemilerini ve uçaklarını Türk kontrolündeki deniz ve hava sahalarından men etti. Ukrayna'ya onlarca silahlı insansız hava aracı sattılar. Ancak Erdoğan, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara katılmayı reddetti." denildi.



Türkiye'nin Afrika ve Latin Amerika'daki varlığına vurgu

Öte yandan, dünya meselelerinde konumunu güçlendirmek isteyen Türkiye'nin, Afrika ve Latin Amerika'da birçok diplomatik misyon açtığına ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılan ilk NATO üyesi olma ihtimaline dikkat çekildi.