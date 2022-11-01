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    Bloomberg: Türkiye, İsveç'in sözlerinden memnun değil

    ABD merkezli basın kuruluşu, İsveç'in iade konusunda yeterli adım atmadığını yazdı. Bu noktada Türkiye'nin üyelik engelini kaldırmasının ihtimal dahilinde olmadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:13
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    Bloomberg: Türkiye, İsveç'in sözlerinden memnun değil

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım durumunu ele almak üzere Türkiye'ye gelecek.

    Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gideceğim." demişti.

    Türkiye'nin İsveç tutumu

    Bloomberg, "Türkiye, Stoltenberg'in ziyareti öncesinde İsveç'in NATO'ya katılımını erteledi" başlıklı bir haber yayınladı.

    Haberde, Ankara'nın Stockholm yönetiminin verdiği sözlerden memnun olmadığına dikkat çekildi.

    Bloomberg: Kesin adımlar atılmazsa pek olası değil

    İsveç'in daha kesin adımlar atmaması halinde, Türkiye'nin söz konusu ülkenin NATO üyeliği hedefine yönelik itirazlarını kaldırmasının pek olası olmadığına vurgu yapıldı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya dair, "İsveç'in açıklamaları güzel ama hayata geçirilene kadar yeterli değil. Hayata geçmesini bekliyoruz." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

    Türkiye'nin iade taleplerini hatırlattılar

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın Ukrayna saldırılarından sonra askeri ittifaka katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'dan şüphelilerin iadesini talep ettiği anımsatıldı.

    Bloomberg: Türkiye, İsveç in sözlerinden memnun değil #1


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