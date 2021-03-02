Bloomberg: Türkiye, Pakistan ile ortak savaş uçağı ve füze üretmeye hazırlanıyor

Bloomberg: Türkiye, Pakistan ile ortak savaş uçağı ve füze üretmeye hazırlanıyor

Savunma sanayiinde adından söz ettiren Türkiye, uluslararası iş birliğini Pakistan ile genişletmeyi planlıyor. ABD basını, iki ülke arasındaki görüşmelerde son durumu paylaştı.

Türkiye ile Pakistan arasında savunma alanındaki iş birliği son yıllarda artmaya devam ediyor.

Bunun bir yansıması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ocak ayında İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Pakistan'a sağlanacak korvet tipi askeri geminin kaynak törenine katılmasıyla görüldü.

Daha önce de 30 ATAK helikopterinin Pakistan'a satışı üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

ANKARA VE İSLAMABAD, ORTAK SAVAŞ UÇAĞI VE FÜZE ÜRETİMİNİ GÖRÜŞÜYOR

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin Pakistan ile savaş uçakları ve füzelerin ortak üretimi konusunda görüştüğünü yazdı.

Türk savunma ve hükümet yetkililerinin Pakistanlı mevkidaşlarıyla periyodik olarak görüşmeler yaptığı, son üst düzey görüşmenin ocak ayında gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Her iki ülkeden müzakereler hakkında bilgi sahibi olanlara dayandırılan haberde, görüşmelerde İslamabad ile askeri donanım geliştirme ve üretme konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇİN'İN ASKERİ TEKNOLOJİSİNE YAKLAŞTIRACAK"

Görüşmelerin tekrar ne zaman yapılacağı ya da anlaşmaya ne kadar yakın olunduğuna dair bilgi bulunmazken, "Anlaşma NATO üyesi Türkiye'yi Çin’in askeri teknolojisinin bir kısmına yaklaştıracaktır." denildi.

Pakistan'ın JF-17 savaş uçaklarını Çin ile birlikte geliştirdiği, öte yandan Shaheen balistik füzesi için de Çin tasarımlarına başvurduğu ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"NÜKLEER GÜÇ PAKİSTAN, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK MÜTTEFİKİ"

"Türkiye, nükleer güç Pakistan'ı Siper uzun menzilli füze savunma projesini ve TF-X savaş uçağını gerçekleştirmede stratejik bir müttefik ve potansiyel ortak olarak görüyor."

Konuyla ilgili kaynaklara göre, müzakerelerin, Çin savunma teknolojisini sağlamak için Pekin ile görüşme noktasına gelip gelmediği bilinmiyor.

"SAVUNMA YETKİLİLERİ SON AYLARDA BİR ARAYA GELDİ"

Haberde ayrıca, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile savunma projelerindeki iş birliğine övgüde bulundu ve üst düzey savunma yetkilileri son aylarda bir araya geldi." denildi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Pakistanlı mevkidaşı ve diğer askeri yetkililerle bir araya geldiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarette eşlik ettiğine dikkat çekildi.