Bloomberg: Türkiye, Ukrayna'da kalıcı barış toplantısına ev sahipliği yapacak Güvenlik uzmanları, Ukrayna'da kalıcı barış çabalarını ele alacak. Ekim ayı sonunda İstanbul'da yapılması planlanan toplantıyla ilgili ayrıntılar gelli oldu.

ensonhaber.com Türkiye, barış zirvesine destek sağlamak için çalışan ulusal güvenlik danışmanlarının üçüncü uluslararası toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Toplantının bu ayın sonlarında İstanbul'da yapılması planlanıyor. ABD merkezli Bloomberg'ün, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, toplantı haziran ayında Danimarka'da ve ağustos ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen benzer toplantıların ardından gerçekleştirilecek. Ukrayna'da kalıcı barış çabaları Katılımcılar, Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'da kalıcı barışa ulaşmaya yönelik fikirleri ele alacak. Toplantıya ABD'li yetkililerin de aralarında bulunduğu sınırlı sayıda yetkilinin katılması bekleniyor. Rusya davet edilmezken, Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Zelensky'nin küresel zirve düzenleme hedefi Ukrayna ve müttefikleri, Rusya'nın saldırılarına karşı tarafsız kalan Brezilya ve Hindistan gibi ülkeleri Moskova'nın karşısında yer almaya ikna etmeye çalışıyor. Gündemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in barış planı ve bu yılın sonuna doğru küresel zirve düzenleme çabaları var. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırıları Öte yandan toplantı, Ukrayna'nın karşı saldırılarının Rus kuvvetlerine karşı yavaş ilerleme kaydettiği bir dönemde gerçekleşti. Aynı zamanda ABD'de federal hükümetin kapanmasını engelleyen geçici bütçe planında Ukrayna'ya yönelik fonun devre dışı bırakıldığına da dikkat çekildi. ABD'de tarihine geçen görevden alma ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler arasında Ukrayna'ya desteğin geçici finansman paketine dahil edilip edilmeyeceği konusunda yaşanan tartışmalar, Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin tarihi bir şekilde koltuğundan edilmesini beraberinde getirdi. Gözden Kaçmasın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den Avrupa'ya çağrı: Güçlü adımlar atarsak, savaş çabuk biter Haberin Detayları