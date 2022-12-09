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    Bloomberg: Türkiye'de tanker tartışması tırmanıyor

    Bloomberg: Türkiye'de tanker tartışması tırmanıyor

    Petrol taşıyan gemilerin yol açtığı yoğunluk uzaydan görüntülendi. Türk makamlarının sigorta belgesi talebi nedeniyle milyonlarca varil ham petrolün sıkışıp kaldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:51
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    Türkiye açıklarında oluşan gemi trafiği, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

    Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması sonucu petrol taşıyan tankerler yoğunluğa neden oluyor.

    Petrol tankeri trafiği ve Türkiye'nin tavrı

    Türkiye ise boğazlardan geçmek isteyen tankerlerin sigortalı olduğuna dair belge talep ediyor.

    Batılı yetkililerin petrol arzından yaşanan kesintiden Türkiye'yi sorumlu tuttuğuna dair benzer bir habere Bloomberg imza attı.

    "Milyonlarca varil ham petrol sıkışıp kaldı"

    "Türkiye'de tanker tartışması tırmanıyor" başlıklı haberde, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarının yürürlüğe girmesinin ardından petrol taşıyan gemilerin sigortalı olduğunun kanıtlanması konusunda ısrar ediyor." denildi.

    Petrol tankelerinin İstanbul Boğazı'nın kilit noktasında "sıkıştığı" şeklinde ifadelerin yer verildiği haberde, "Yaptırımlar ve sigorta meselesi, perşembe günü tırmandı. Milyonlarca varil ham petrol sıkışıp kaldı." notu paylaşıldı.

    Bloomberg: Türkiye de tanker tartışması tırmanıyor #1

    Türkiye: Sigortasız gemiler riskleri artırıyor

    Daha önce Ankara'nın sigortayla ilgili aktardığı endişeler nedeniyle 22 ham petrol tankerinin ülke sularından geçişinin durdurulduğu belirtilmişti.

    Bloomberg'ün haberinde, hem ABD hem de İngiltere'nin ve ayrıca sigorta sektörünün, Türkiye'den kurallarını değiştirmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

    Financial Times da Türkiye'nin tavan fiyat uygulaması sonrası sigortasız gemilerin riskleri artırdığını dile getirdiğine dikkati çekmişti.

    Bloomberg: Türkiye de tanker tartışması tırmanıyor #2

    Yoğun trafik oluşturan gemiler uzaydan görüntülendi

    Konuyla ilgili olarak, "Türk Boğazları'ndan geçen tüm ham petrol tankerlerinin, petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayan geçerli sigortaları olduğunu kanıtlaması isteniyor." denilmişti.

    Bu arada ABD merkezli Maxar şirketi, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere bekleyen petrol tankerlerinin oluşturduğu yoğun trafiği uzaydan görüntüledi.

    Bloomberg: Türkiye de tanker tartışması tırmanıyor #3

    Batı, petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi hedef aldı haberi için tıkla

    Bloomberg: Türkiye de tanker tartışması tırmanıyor #4


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