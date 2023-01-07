Bloomberg: Türkiye'nin Suriye açılımı, ABD üzerinde baskı oluşturacak

ABD merkezli gazete, Ankara'nın attığı adımların, Suriye'de ABD ve YPG'yi zorda bırakacağını yazdı. Washington'un bu ülkedeki varlığının gereksiz olduğuna vurgu yapıldı.

Suriye ile normalleşme adımlarını sürdüren Türkiye, Şam yetkilileriyle Moskova'da görüşmelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

"Suriye'den çekilmesi için baskı oluşturacak"

Süreç, dışişleri bakanları düzeyinde devam ettirilecek. Sonrasında ise bu ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Bloomberg, Ankara'nın Şam ile yeni ortaklığının "Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağını" yazdı.

"ABD'nin varlığı gereksiz ve haksız"

Yapılan analizde, "ABD'nin oradaki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerekiyor. Bugün bölge ülkeleri, giderek ABD'den bağımsız hareket ediyor." denildi.

Türkiye, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getiriyor.

YPG yorumu: Askeri operasyon olmadan püskürtülebilir

ABD merkezli medya kuruluşunun haberinde, "Esad ile siyasi bir anlaşma, Erdoğan'ın askeri operasyon riskine girmeden YPG'ye karşı zafer kazanmasına yardımcı olabilir." ifadesi kullanıldı.

Rus ve Türk birliklerinin yakında Suriye'nin kuzeyi ile sınır bölgelerinde ortak devriyeye başlamasının beklendiği de belirtilerek, "Suriye de gelecekte burada koordineli devriyelere başlayabilir." görüşü paylaşıldı.

Erdoğan: Gelişmelere göre liderler olarak görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sayın Putin ile görüşmem oldu. Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükuneti sağlamak, barışı egemen kılmak." demişti.

"Suriyeli mültecilerin güvenliğinin sağlanmasını istedi"

Söz konusu analizde, "Erdoğan, Rusya'dan çatışmalar hafifledikçe evlerine dönebilecek Suriyeli mültecilerin güvenliğini sağlamasını istedi." ayrıntısına da dikkat çekildi.

Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanlarının görüşmek üzere bu ay bir araya gelmelerinin beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile liderler seviyesinde bir araya geleceğiz ViDEO