BM: 120 bin Ukraynalı ülkeden ayrıldı

Rusya’nın askeri müdahalesi sonrasında, perşembe gününden bu yana 120 bin Ukraynalının ülkeden ayrıldığını belirten BM, 850 bin kişinin ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler, ilk saldırının başladığı perşembe gününden bu yana ülkeden ayrılanlara ilişkin açıklama yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, yaklaşık 4 milyon kişinin sınırı geçebileceğini söyledi.

Ukrayna halkının yaşam ve ölüm arasında bir karar verdiğini ifade eden Clements, 120 bin kişinin ülkeyi, 850 bin kişinin ise ülke içerisinde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

‘100 BİN KİŞİ HAREKET HALİNDE’

Clements, “Son 8 yıldır insani kriz yaşanıyor ve artık çok kötü bir duruma geldi.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 100 bin kişinin de hareket halinde olduğunu sözlerine ekledi.

“EN AZ 4 MİLYON KİŞİNİN SINIRI GEÇME İHTİMALİ VAR”

Sınır girişlerinde uzun kuyruklar olduğunu aktaran BM Yüksek Temsilcisi Clements, “120 bin kişi komşu ülkelere geçti. Bu dinamik bir durum. En az 4 milyon kişinin sınırı geçme ihtimali var.” açıklamasını yaptı.

SON 24 SAATTE 50 BİN KİŞİ AYRILDI

Clements, son 24 saatte ülkeden ayrılanların sayısının ise 50 bin olduğunu açıkladı.