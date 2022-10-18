BM, 8 milyara yaklaşan dünya nüfusuyla ilgili uyardı

Gelecek ay, nüfusla ilgili yeni bir dönüm noktasına ulaşılacağı belirtiliyor. UNFPA yetkilisi, "İnsan yaşamının çokluğu, korku nedeni değil" dedi.

Dünya nüfusu artmaya devam ediyor.

Worldometers internet sitesine göre, küresel nüfus, halihazırda 7,98 milyar seviyesinde bulunuyor.

Dünya nüfusunda son durum

Nüfusun, 15 Kasım'da 8 milyara ulaşması bekleniyor. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'den (BM) uyarı geldi.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Natalia Kanem, bu durum karşısında ülkeleri, "panik yapmamaya, bunun yerine demografik değişime karşı en savunmasız olan kadınlara ve çocuklara yardım etmeye odaklanmaya" çağırdı.

BM yetkilisi: Bazıları endişeli

Kanem, "Bu anın herkes tarafından kutlanmayabileceğinin farkındayım. Bazıları, dünyamızın aşırı kalabalık, çok fazla insan ve hayatlarını sürdürmek için yetersiz kaynaklarla dolu olduğuna dair endişelerini dile getiriyor. İnsan yaşamının çokluğu, korku için bir neden değil." dedi.

Yalnızca sayılara odaklanılmasıyla ilgili tehlikeye işaret eden Kanem, böyle bir eğilimin "nüfus kontrollerini dayatma riski" barındırdığı konusunda uyardı.

'Zorla kısırlaştırma kampanyası' uyarısı

BM yetkilisi, "Zorla kısırlaştırma kampanyalarından aile planlaması ve doğum kontrolüne yönelik kısıtlamalara kadar, nüfus artışını tersine çevirmeyi veya bazı durumlarda hızlandırmayı amaçlayan politikaların kalıcı etkisini hesaba katıyoruz." diye ekledi.

"Nüfus alarmizmi, bizi odaklanmamız gerekenlerden uzaklaştırıyor"

Guardian'ın haberine göre, Kanem, kadınları hamile kalmaya veya ne zaman hamile kalacaklarına karar verme yetilerini ellerinden alan insan hakları ihlallerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Aynı yetkili, "Nüfus alarmizmi, bizi odaklanmamız gerekenlerden uzaklaştırıyor." şeklinde konuştu.

Hindistan ve Çin ile ilgili beklenti

Öte yandan Hindistan'ın, önümüzdeki yıldan itibaren Çin'i geçmesi ve dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.

Halihazırda Hindistan'ın 1,38 milyar, Çin'in ise 1,4 milyar nüfusu bulunuyor.