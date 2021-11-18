BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons: Taliban, DEAŞ’ı durduramıyor

Taliban’ın ülkedeki DEAŞ/H’yi durduramadığını belirten Deborah Lyons, ,DEAŞ/H’nin neredeyse tüm vilayetler aktif hale geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Taliban'ın terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ/H'nin büyümesini durduramadığı uyarısında bulundu.

Lyons, "Daha önce birkaç yer ve başkentte bulunan DEAŞ/H şimdi neredeyse tüm vilayetlerde ve giderek daha da aktif hale geliyor." dedi.

BU YIK 334 SALDIRI GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTTİ

Taliban'ın DEAŞ/H ile bağlantılı olduğunu düşündüğü şüphelileri hukuk dışı gözaltına aldığı ya da öldürdüğüne dikkati çeken Lyons, "Taliban, DEAŞ/H'nin Afganistan'da büyümesini durduramıyor." ifadesini kullandı.

Lyons, DEAŞ/H'nin Afganistan'daki saldırılarını da artırdığını belirterek, geçen yıl 60 civarı saldırı düzenleyen örgütün bu yıl 334 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İNSANİ DURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Lyons, Afganistan'da insani durumun da giderek kötüleştiğine dikkat çekip uluslararası topluma insani yardımları artırması çağrısı yaptı.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE İNSAN KAÇAKLIĞI UYARISI

Öte yandan Lyons, Afganistan'da ekonominin çökmesi durumunda ise uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının artıracağı ve bu durumun terörü tetikleyeceği uyarısında da bulundu.