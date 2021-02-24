BM Akdeniz'deki göçmen faciasının bilançosunu açıkladı: 41 ölü

Akdeniz'de 20 Şubat tarihinde meydana gelen bot kazasında, en az 41 düzensiz göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Şubesi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 20 Şubat’ta yaşanan bot kazasına ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İtalya’nın güneyindeki Porte Empedocle Limanı'ndaki UNHCR yetkilileri tarafından bot kazasından kurtulanların ifadelerinden elde edilen bilgiler ışığında, Vos Triton isimli gemi tarafından kurtarılan 77 kişi dışında lastik botta bulunan en az 41 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

18 Şubat'ta Libya'dan ayrılan lastik botta, biri hamile 6 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 120 kişi bulunduğu açıklandı.

Ayrıca denize açıldıktan 15 saat sonra botun su almaya başlaması üzerine acil yardım çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

YARDIM 3 SAAT SONRA GİTTİ

Gerekli olan yardımın, 3 saat sonra Vos Triton gemisinden geldiği bildirilen açıklamada, bu sırada çok sayıda kişinin öldüğü kaydedildi.

‘TARİFSİZ VAHŞETİN’ KURBANLARI

BM kurumları ortak açıklamalarında, Libya üzerinden Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan on binlerce göçmenin insan kaçakçıları ve milislerin ‘tarifsiz vahşetinin’ kurbanı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, 2021 yılının başından bu yana 160 düzensiz göçmenin denizde hayatını kaybettiği belirtildi.

LİBYA’DAN HAREKET EDİLDİ

1 Ocak-21 Şubat 2021 tarihlerinde Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşanların sayısının 3 bin 800'den fazla olurken, bunların 2 bin 257'sinin hareket noktasının Libya olduğu bildirildi.

Düzensiz göç konusunda acil uluslararası çaba gerektiğine çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'de zor durumdaki mülteci ve göçmenlerin hayatlarını kurtarmak, bir kez daha Avrupa Birliği ve uluslararası toplum için bir öncelik haline gelmelidir."