BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmaya tehdit

Koronavirüs aşılarının eşit olmayan dağıtımının kırılgan ekonomik toparlanmayı tehdit ettiği belirtilerek, aşıya evrensel erişim olması gerektiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs aşısı dağıtımındaki eşitsizlik konusunda uyardı.

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 büyümesi bekleniyor.

EŞİT OLMAYAN DAĞITIM TOPARLANMAYI TEHDİT EDİYOR

Ancak koronavirüs aşısının ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsiz dağıtımı salgın nedeniyle halihazırdaki dengesiz ve kırılgan küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor.

Koronavirüs aşısına zamanlı ve evrensel erişimin salgına daha hızlı son vermeye ve dünya ekonomisinin dirençli şekilde toparlanmasına yardımcı olacağı belirtilen raporda, aksi takdirde büyüme, kalkınma ve fırsatların kaçırılacağı ifade edildi.

"SALGIN ÖNCESİ DÖNEMLERE ULAŞAMAYACAK"

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in toparlanmaya başladığı ama Doğu Asya'da bazı ülkelerde, sahra altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik büyümenin hala kırılgan olduğu ve belirsizliğini koruduğu kaydedilen raporda, birçok ülkenin ise 2022 ya da 2023'e kadar ekonomik görünümünün salgın öncesi dönemlere ulaşamayacağına dikkat çekildi.

SALGIN EN ÇOK KADINLARI ETKİLEDİ

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomik görünümünün bu yıl 2019 seviyelerinin altında olacağı kaydedilen raporda, ekonomisi turizme ya da mal ticaretine dayalı ülkelerinse hızlı toparlanmasının olası gözükmediği belirtildi.

Salgının 114 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa ittiğine ve bunun 58 milyonunun kadın olduğuna dikkat çekilen raporda, erkeklere oranla daha fazla kadının işsiz kaldığı kaydedildi.