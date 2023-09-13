BM: Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlıyız Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, Azerbaycan'ın durumuna ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarına işaret etti. Açıklamada, "Herkes bunlara tam saygı göstermeli" denildi.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Bakü'nün toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti.

Dujarric, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde "cumhurbaşkanı seçimine" ilişkin bir soruyu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan'a ilişkileri normalleştirme için çabaları artırma çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, bunun bölge barış ve güvenliği için de faydalı olacağını söyledi.

Azerbaycan'ın egemenliğine vurgu yaptı

Dujarric, sözde seçimle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Biz Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlatmak istiyoruz. Herkesin bunlara tam saygı göstermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Sözde cumhurbaşkanı seçimi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Söz konusu sözde seçim Azerbaycan yönetimince, "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirilerek kınanmıştı.

"Azerbaycan'dan toprak talebimiz yok"

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum." demişti.

"Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi yoktur." diyen Alen Simonyan, şu şekilde konuşmuştu:

Barış anlaşması konusunda kararlıyız, istekliyiz. Bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdığını söylemişti.