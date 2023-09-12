BM Barış Gücü askerleri, KKTC güvenlik güçlerine müdahale etti Birleşmiş Milletler unsurları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerini darbetti. KKTC, "Yanlarına kalmayacak. Harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağında gerilim peşinde koşuyor.

Askerler, geçtiğimiz haftalarda Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek istemişti.

Son olarak, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’a sınır KKTC toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmeye çalıştılar.

BM Barış Gücü askerlerinden şiddet

Dün KKTC topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, GKK askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi.

Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

KKTC: Hazmedemiyorlar

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

"Yanlarına kalmayacak"

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, şöyle dedi:

Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak.

"Harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz"

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor.



Daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)