BM: Çatışmalar nedeniyle 100 milyondan fazla insan yerinden edildi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Bu sayıya bundan önce hiç erişilmemişti" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın farklı yerlerindeki çatışmaların yol açtığı duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den geldi.

Ukrayna, Etiyopya, Myanmar...

Yazılı açıklama yapan Grandi, 2021 sonuna doğru dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin 90 milyona yükseldiğini kaydetti.

Grandi, son aylarda Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ukrayna'da çıkan çatışmaların bu rakamı artırdığını belirtti.

"Oldukça yüksek ve endişe verici"

Grandi, bugün itibarıyla zorla yerinden edilen kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini belirterek, "100 milyon oldukça yüksek ve endişe verici bir rakam. Bu sayıya bundan önce hiç erişilmemişti." ifadesini kullandı.

"Dünya için uyanış çağrısı olmalı"

AA'nın haberine göre, yerinden edilen kişi sayısındaki artışın dünya için uyanış çağrısı olması gerektiğini vurgulayan Grandi, iç çatışmalar, siyasi takip ve insanları göçe zorlayan sebeplerin son bulması çağrısı yaptı.