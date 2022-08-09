BM: DEAŞ son bir yılda dron kullanımını artırdı

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın son bir yılda insansız hava aracı (dron) kullanımını önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, DEAŞ'ın bölgesel kontrol ve liderliğindeki kayıplara rağmen hala tehdit teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Terör örgütü son bir yılda dron kullanımı artırdı

Terör örgütünün son bir yılda özellikle Irak'ın kuzeyinde insansız hava aracı kullanımını artırdığına dikkati çeken Voronkov, örgütün hala Suriye, Irak, Afganistan, Somali ve Çad Gölü Havzası'nda faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre Voronkov, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta 10 bine yakın savaşçısının bulunduğunu, terör örgütünün ayrıca hala 25 ila 50 milyon dolar gelire sahip olduğunu söyledi.