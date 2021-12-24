BM: Filistin'i 54 yıldır işgal eden İsrail'den hesap sorulmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, devam eden İsrail işgali ve yerleşimlerine karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2334 sayılı kararın kabul edilmesinin beşinci yıl dönümünde, uluslararası toplum kendi verdiği sözleri ve kendi yasalarını ciddiye almak zorundadır." çağrısı yaptı.

"54 YILDIR SÜREN İŞGALİN HESABI SORULMALI"

Uluslararası toplumu, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormaya çağıran Lynk, işgalden sorumlu İsrail'den hesap sormak için kararlı bir uluslararası müdahale olmadan Filistin'in kendi kaderini tayin etmeye ve çatışmaların yakın bir gelecekte sona ereceğine dair hiçbir umut olmadığını vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Lynk, uluslararası toplumu Orta Doğu'da barışı sağlamak için hak temelli bir yaklaşım geliştirmeye ve İsrail'i uluslararası hukuka uygun hale getirmeye davet ederek, "Eğer bu 2334 sayılı karar uluslararası toplum tarafından gerçekten uygulanmış olsaydı ve İsrail tarafından riayet edilmiş olsaydı, büyük ihtimalle adil ve kalıcı bir barışın eşiğinde olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı karar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep ediyor.