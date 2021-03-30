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    BM: Fransa, Mali’deki hava saldırısında 19 sivili öldürdü

    Birleşmiş Milletler'in soruşturmasında, Fransız ordusunun Barkhane Operasyonu kapsamında 3 Ocak'ta Mali'de 19 sivili öldürdüğü ortaya çıktı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 23:43
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    BM: Fransa, Mali’deki hava saldırısında 19 sivili öldürdü

    Birleşmiş Milletler’in, Mali’deki insan hakları birimi olan ve BM adli polisi tarafından desteklenen Minusma tarafından 3 Ocak’ta Bounti köyünde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı.

    "FRANSA, OPERASYONDA 19 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ"

    Soruşturma sonucunda BM, Fransız ordusunun Barkhane Operasyonu kapsamında 3 Ocak’ta Mali’de 19 sivili öldürdüğü sonucuna vardı.

    DÜĞÜN YERİNİ BOMBALADILAR

    BM tarafından yayınlanan raporda, olay yerinde aralarında 5 silahlı kişinin bulunduğu 100 sivilin düğün kutlamasını için toplandığı belirtildi. Minusma, saldırıya uğrayan grubun "ezici bir çoğunlukla sivillerden oluştuğunu" açıkladı.

    Fransız ordusunun saldırısında 3 şüpheli terörist dahil olmak üzere en az 22 kişi öldürdüğü aktarıldı.

    BM: Fransa, Mali’deki hava saldırısında 19 sivili öldürdü #1

    FRANSA KABUL ETMİYOR

    Fransız Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mali’deki Fransız askerlerin sivilleri öldürdüğü yalanlanarak rapora sert tepki gösterildi. Savunma Bakanlığı, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin sadece silahlı terörist grubu hedef aldığını ve raporun silahlı kuvvetler tarafından tanımlanan gerçeklerle çelişen herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

    BM: Fransa, Mali’deki hava saldırısında 19 sivili öldürdü #2

    Fransa, 3 Ocak’ta Mali’de düzenlediği hava saldırısında onlarca teröristi öldürdüğünü açıklamıştı. Yerel halk ise, helikopterden düğüne açılan ateş sunucu 20’ye yakın davetlinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

    BM: Fransa, Mali’deki hava saldırısında 19 sivili öldürdü #3

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