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    BM: Gazze ve İsrail arasında siyasi çözüm şart

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 3 gündür Gazze şeridine gerçekleştirmiş olduğu saldırıların ardından açıklanan ateşkesin olumlu olduğunu söyledi.
    • 08.08.2022 - 05:21
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    BM: Gazze ve İsrail arasında siyasi çözüm şart

    Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Gazze’deki hava saldırıları ve İsrail’e atılan roketler nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu can kaybı ve yaralanmalardan derin üzüntü duyduğu kaydedildi.

    İnsani acil durum

    Açıklamada, şiddet mağdurlarına ve yakınlarına en derin taziyelerin iletildiği belirtilerek, bölgedeki düşmanlıkların insani bir acil duruma neden olduğuna dikkat çekildi.

    Gazze'ye geçişlerin kapatıldığı ve elektrik kesintilerinin temel tesisleri etkilediğine işaret edilen açıklamada, yüzlerce bina ve evin yıkıldığı veya hasar gördüğü, binlerce Filistinlinin evsiz kaldığı vurgulandı.

    BM: Gazze ve İsrail arasında siyasi çözüm şart #1

    "Sürdürülebilir bir siyasi çözüm gerekiyor"

    Açıklamada, ateşkesteki çabalarından dolayı Mısır takdir edilirken, Guterres'in tüm tarafları ateşkese uymaya çağırarak, “Yalnızca müzakere edilmiş, sürdürülebilir bir siyasi çözüm, bu yıkıcı şiddet döngülerini kesin olarak sona erdirecek ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için barışçıl bir geleceğe yol açacaktır.” değerlendirmesinde bulunduğuna yer verildi.

    İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

    BM: Gazze ve İsrail arasında siyasi çözüm şart #2

    44 Filistinli hayatını kaybetti

    AA'nın haberine göre İsrail, cuma günü Gazze'deki saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

    İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı 44 Filistinli hayatını kaybederken İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

    BM: Gazze ve İsrail arasında siyasi çözüm şart #3


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