BM: Gazze'de hastane meselesine odaklandık Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, İsrail'in hastane saldırılarına ilişkin, "Çok ciddi şekilde konuya ilgi gösteriyoruz" dedi.

AA

İsrail, Gazze'de sivil altyapıyı yerle bir etti.

Hedef alınan noktalara arasında, tedaviye ihtiyaç duyan insanlarla dolup taşan hastaneler de var.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki hastanelerin İsrail ordusunca doğrudan hedef alınması, tehdit edilmesi ve kuşatmaya maruz bırakılmasını yakından takip ediyor.

36 hastaneden 6'sı kısmen çalışıyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Gazze'de 36 hastaneden sadece 6'sı kısmen işlevsel durumda.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, krizin başından beri bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

"Çok ciddi şekilde konuya ilgi gösteriyoruz"

Brifinglerinde meseleyi dile getirdiğini aktaran Dujarric, şu açıklamada bulundu:

Çok ciddi şekilde konuya ilgi gösteriyoruz. DSÖ daha önce de dile getirdiğim üzere hastane konusuna odaklanmış durumda.



Defaatle hastanelerin korunması gerektiğini, çatışmada kullanılmayacağını, hedef alınmayacağını ve çatışma aracı olarak kullanılmamaları gerektiğini söyledik. Buna odaklanmaya devam edeceğiz.

"Hesap verme süreci olmak zorunda"

Dujarric, BM'nin bu saldırılarda bir "model" görüp görmediğine ilişkin ise sadece, "Çatışma sonlandıktan sonra hesap verme süreci olmak zorunda." cevabını verdi.

Londra merkezli araştırma grubu Forensic Architecture, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere, hastane çevrelerine ve tıbbi altyapıya yapılan İsrail saldırılarını anlatan yüzlerce haberi analiz ettikten sonra İsrail'in bölge genelindeki hastanelere saldırılarını, "doğrudan hedefleme, kuşatma ve işgal" şeklinde tanımlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)