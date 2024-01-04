BM, Gazzelilerin başka ülkelere zorunlu göçüne karşı çıktı BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'e uluslararası hukuk hatırlatması yaptı. Açıklamada, "İsrailli üst düzey yetkililerin açıklamalarından çok rahatsızlık duyuyoruz" denildi.

AA

İsrail'in Gazzelileri göç ettirme planı, Birleşmiş Milletler'in (BM) tepkisini çekti.

BM, İsrail'in önde gelen isimlerinin, Gazze'deki sivillerin başka ülkelere göç ettirilmesiyle ilgili planlarından rahatsız olduğunu söyledi.

Tel Aviv yönetiminin, zorunlu göç konusunda Kongo Cumhuriyeti ya da Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR), X sosyal medya hesabından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Gazze'deki sivillere ilişkin açıklaması paylaşıldı.

"Çok rahatsızlık duyuyoruz"

Açıklamada, "İsrailli üst düzey yetkililerin Gazze'deki sivilleri başka ülkelere nakletme planlarına ilişkin açıklamalarından çok rahatsızlık duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de yaşayanların yüzde 85'inin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, Gazzelilerin evlerine geri dönme hakkına sahip olduğu vurgusu yapıldı.

Uluslararası hukuk hatırlatması

Açıklamada Türk, "Uluslararası hukuk, koruma altındaki kişilerin ülke içinde zorla naklini veya işgal altındaki topraklardan sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır." hatırlatmasında bulundu.

İsrail'in zorunlu göç planı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, kendilerine yardım edecek ortaklarının olduğunu ifade etmiş ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)