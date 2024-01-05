BM: Gazze'ye yardımlar acilen ulaştırılmalı İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze'nin kuzeyi için 'acil, güvenli, kesintisiz ve engelsiz erişim' çağrısında bulundu.

AA

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin kuzeyi için çağrıda bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), insani yardımların söz konusu bölgeye ulaştırılamadığını bildirdi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden edildi.

Filistinliler; barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'nin kuzeyine acil, güvenli, kesintisiz erişim çağrısı

Açıklamada, bu durumun sayısız hasta, yaralı ve aç insanı hayati önem taşıyan ilaçlardan ve yiyeceklerden mahrum bıraktığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

İnsani yardım görevlileri, Gazze'nin kuzeyine acil, güvenli, kesintisiz ve engelsiz erişim çağrısında bulunuyor.

İsrail'den yardımların girişine engel

Gazze'de İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmiyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)