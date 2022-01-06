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    BM: Geçiş sürecinde Libya'nın yanındayız

    Özel Temsilci Williams, ülkede geçiş sürecinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Williams, Libya halkına destek mesajı verdi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:58
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    BM: Geçiş sürecinde Libya'nın yanındayız

    Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da tartışmalı seçimler ve geçiş sürecini değerlendirdi.

    Williams, başkent Trablus'ta Libyalı siyasi yetkililerle temaslarının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

    LİBYA HALKINA DESTEK MESAJI

    Siyasi parti temsilcilerinin 2,8 milyon Libyalının iradelerini seçimlerle ortaya koymasında istekli olduklarını kaydeden Williams, uzun süren geçiş döneminin seçim süreciyle sonuçlanması için BM'nin Libya halkının yanında duracağını yineledi.

    ADİL GEÇİŞ SÜRECİ VURGUSU

    Williams, Libya’da geçiş sürecinin adil gerçekleşmesi ve ulusal uzlaşıda ilerleme kaydedilmesi için daha çok çabaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

    BM Özel Temsilcisi Williams, dün Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili sunulan önerileri ele almıştı.

    BM: Geçiş sürecinde Libya nın yanındayız #1

    LİBYA'DA TARTIŞMALI SEÇİMLER

    BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

    Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

    Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.


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