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    BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini oylayacak

    Dört ülkenin sunduğu tasarı için gelecek hafta oylama yapılacak.
    • 09.11.2022 - 11:06
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    BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini oylayacak

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rusya'ya karşı yasa tasarısıyla adım atmaya hazırlanıyor.

    Tasarı için BM Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.

    Onay verilmesi halinde, Rusya'nın sebep olduğu zarar ve kayıpların uluslararası alanda belgelenmiş olacağı kaydedildi.

    Tazminat maddesi tasarıda

    Kanada, Guatemala, Hollanda ve Ukrayna tarafından teklif edilen yasa tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini de içeriyor.

    BM Genel Kurulu Sözcüsü Paulina Kubiak, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlalden sorumlu tutulmasına dair 14 Kasım'da oylanacak tasarının kurulda görüşülmeyeceğini ancak isteyen ülkelerin açıklama yapabileceğini ifade etti.

    Kararların bağlayıcılığı yok

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı, BM Güvenlik Konseyi de girişimlerde bulunmuş ancak Moskova'nın vetosu sebebiyle herhangi bir karar alınamamıştı.

    BM Genel Kurulu'nda ülkelerin veto hakkı olmasa da kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.

    BM Genel Kurulu, Rusya nın Ukrayna ya tazminat ödemesini oylayacak #1

    BM'nin Rusya'ya yönelik kararları

    AA'nın haberine göre, BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 2 Mart'ta Moskova'ya ateşkes çağrısında bulunmuş, Rus yönetiminden askeri birliklerini geri çekmesini ve sivillerin korunmasını talep etmişti.

    Kurul, 24 Mart'ta aldığı kararla Rusya'yı Ukrayna'daki insani kriz için suçlayarak tekrar ateşkes çağrısında bulunmuştu.

    Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması için BM Genel Kurulu'nda 7 Nisan'da oylama yapılmış ve karar kabul edilmişti. Ancak diğer oylamalara oranla daha fazla çekimser oy kullanılmıştı.

    Son olarak 12 Ekim'de, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak etmesi kınanmıştı.


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