BM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Biden'ın binaya girişindeki bitmeyen devasa konvoyu şaşkınlık yarattı.

ABD'de yapılan 3 Kasım başkanlık seçimleri sonrası koltuğa oturan Joe Biden'ın devasa konvoyu yeniden gündemde

Ülkede iç karışıklık çıkartan tartışmalı seçimin yankıları devam ederken Trump yanlısı göstericilerden kendisini korumak için sıkı tedbirler alan Biden, koruma sayısını artırmıştı.

DEV KONVOYLA BM BİNASINA

ABD Başkanı sıfatıyla ilk Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılan Biden, toplantının yapılacağı New York'taki BM binasına da dev konvoyu ile geldi.

50'DEN FAZLA ARAÇ

BM binasının yanında yeni açılan Türkevi'nden, bir vatandaş tarafından çekilen 2 dakikalık görüntünün hızlandırılmış halinde, konvoya ait 50'den fazla aracın geçtiği görülüyor.



Biden en son yemin törenine de böyle bir konvoy eşliğinde katılmıştı.

İŞTE O KONVOY;

BM Genel Kuruluna giden Biden'ın araç konvoyu VİDEO