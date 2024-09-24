BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden'dan Orta Doğu mesajı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ve İsrail'i uyararak "Topyekün savaş kimsenin çıkarına değil" dedi.

Haber Merkezi

Daha öncesinde 3 kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, son kez kürsüye çıktı..

"Geleceğin Zirvesi" ile açılan olan BM 79. Genel Kurulu'nda konuşan Biden, şu ifadeleri kullandı:

Nükleer silahların oluşturduğu tehdidi azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz.



Yüzlerce askerimizi kaybettikten sonra Afganistan'dan çekilmek doğru bir karardı.

"GAZZE'DE SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL, DİPLOMATİK ÇÖZÜM HALA MÜMKÜN"

Dünya, özellikle Orta Doğu'da büyük mücadelelerle karşı karşıya.



Topyekün savaş kimsenin çıkarına değil. Gazze'de savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm hala mümkün. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

"ÇÖZÜM İÇİN TEK YOL BARIŞ"

Çözüm için tek yol barıştır. Şimdi ateşkes anlaşmasına varma ve rehineleri eve getirme zamanı..