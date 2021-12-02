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    BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı

    ABD’nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı olduğu bildirilen bir şahıs nedeniyle polis alarma geçti.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 20:34
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 20:40
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    BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı

    ABD’nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı şüpheli alarmı verildi.

    Bina dışında elinde pompalı tüfek olduğu belirtilen bir şahsın olduğu ihbarı üzerine New York polisi harekete geçerek, binaya giden yolları trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Halkın bölgeden uzak durması istendi.

    "SİLAHLI BİR ŞAHSIN GÖRÜLDÜĞÜNE DAİR TELEFON ALDIK"

    Bölgeye polis ekipleri dışında çok sayıda ambulansın da gönderildiği ifade edilirken, bir polis kaynağı, "42’inci Cadde ve Birinci Cadde yakınlarında silahlı bir şahıs görüldüğüne dair bir telefon aldık" dedi.

    BM personelinden devam eden polis operasyonu sırasında bulundukları yere sığınmaları istendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin, silahlı olduğu bildirilen şahsın etrafını sardığı görüldü.

    BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı VİDEO

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    BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı #1

    BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı #2

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