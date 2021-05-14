BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tepki çeken bale paylaşımı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Guterres bale izledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bale izlerken paylaştığı görüntü, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.

İşgalci İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombaladı.

BALE PAYLAŞIMI TEPKİLERİN ODAĞINDA

Guterres, İsrail bombardımanı sırasında Bolşoy Balesi'ni izlemeye gitti.

Sosyal medya hesabından bale izlediği anı paylaşan Guterres, "Bu akşam La Bayadere'nin muhteşem performansı için Bolşoy'a teşekkürler. Sanatın, ortak insanlığımızı dile getirmenin, insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna güçlü bir şekilde inanıyorum." diye yazdı.

FİLİSTİN'DEKİ MANZARA HATIRLATILDI

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, Antonio Guterres'e Gazze'de yaşanan İsrail katliamını hatırlattı.

Bazıları, ekrandaki bale yerine Filistin topraklarında yaşanan saldırılara ilişkin fotoğrafların yer aldığı montajlı görüntülerle karşılık verdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ TWEET

Paylaşıma tepkiler gittikçe büyürken, Guterres yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

BM Genel Sekreteri, bu kez "Bayramın ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların acilen hafifletilmesi ve durdurulması için çağrı yapıyorum. Çok fazla masum sivil zaten öldü. Bu çatışma, sadece ve sadece tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir." ifadelerini kullandı.