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    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklamalarda bulundu.
    • AA
    • 26.02.2022 - 05:07
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    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bugün bu amaca ulaşamadı." dedi.

    "ASKERLER KIŞLALARINA GERİ DÖNMELİ"

    Guterres, "Asla pes etmemeliyiz, barışa bir şans daha vermeliyiz. Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri, askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'da insani ihtiyaçların her geçen saat arttığına vurgu yapan Genel Sekreter, en az 100 bin Ukraynalı'nın evini terk ettiği ve birçoğunun komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün #1

    UKRAYNA KRİZ KOORDİNATÖRÜ ATAMASINI AÇIKLADI

    BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna'daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdu.

    Genel Sekreter, "Yanıtımızı güçlendirmek için bugün Amin Awad'ı BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum." ifadesine yer verdi.

    Guterres ayrıca, Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Rus saldırısı için kınama kararı alınamamasının BM'nin dünya barışı ve insanlık için ortaya koyduğu diğer çabaları gölgelememesi gerektiğine değindi.

    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün #2

    UKRAYNA İÇİN 20 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE BM YARDIMI HAZIRLANDI

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu Direktörü olarak ortaya koyduğu çalışmalarla bilinen Awad, bir gün önce açıklanan 20 milyon doların üzerindeki BM yardımlarının Ukrayna'daki acil ihtiyaçlar için koordinasyonunu sağlayacak.

    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün #3


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